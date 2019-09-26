Зеленский: Лавров сказал мне, что РФ хочет окончания войны
26 сентября, 2019, 07:45
Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что Россия хочет быстрого окончания войны на Донбассе
Об этом Зеленский сказал после встречи с Дональдом Трампом, сообщает УП .
"Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал:" Мы очень хотим чтобы закончилась война в Донбассе". Поздравил с обменом. То есть был очень коротким этот разговор, мы в очереди стояли, - сказал Зеленский.
Зеленский вспомнил, что тоже сказал, что хочет прекратить войну на Донбассе, в частности хочет остановить убийство украинских военных.
- Напомним, 25 сентября Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
- Зеленский заявил, что не давил на украинских правоохранителей относительно следствия в отношении Джо Байдена.
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