Зеленский: Лавров сказал мне, что РФ хочет окончания войны

26 сентября, 2019, 07:45

Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что Россия хочет быстрого окончания войны на Донбассе

Об этом Зеленский сказал после встречи с Дональдом Трампом, сообщает УП .

"Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал:" Мы очень хотим чтобы закончилась война в Донбассе". Поздравил с обменом. То есть был очень коротким этот разговор, мы в очереди стояли, - сказал Зеленский.

Зеленский вспомнил, что тоже сказал, что хочет прекратить войну на Донбассе, в частности хочет остановить убийство украинских военных.