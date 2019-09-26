 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский: Лавров сказал мне, что РФ хочет окончания войны

Зеленский: Лавров сказал мне, что РФ хочет окончания войны

Во время разговора с президентом Владимиром Зеленским министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сказал, что Россия хочет быстрого окончания войны на Донбассе

Об этом Зеленский сказал после встречи с Дональдом Трампом, сообщает УП .

"Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказал:" Мы очень хотим чтобы закончилась война в Донбассе". Поздравил с обменом. То есть был очень коротким этот разговор, мы в очереди стояли, - сказал Зеленский.

Зеленский вспомнил, что тоже сказал, что хочет прекратить войну на Донбассе, в частности хочет остановить убийство украинских военных.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать