Зеленский думал, что Белый дом опубликует только реплики Трампа, а не всю стенограмму
Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с Трампом, передает Украинская правда .
"Я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, есть какие-то планы. ... Я не против, если необходимо там разрешение юридическое ... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть ", - ответил президент на вопрос, советовался ли с ним Трамп перед тем, как обнародовать стенограмму.
По словам украинского президента, это была их первая встреча с Трампом, а во вторник, они "просто пожали руки и все".
Стенограмму телефонного разговора Зеленского и Трампа читайте здесь .
- Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
- Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
- В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу
- Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского относительно семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
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