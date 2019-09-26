Зеленский думал, что Белый дом опубликует только реплики Трампа, а не всю стенограмму

26 сентября, 2019, 08:17

Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с Трампом, передает Украинская правда .

"Я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, есть какие-то планы. ... Я не против, если необходимо там разрешение юридическое ... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть ", - ответил президент на вопрос, советовался ли с ним Трамп перед тем, как обнародовать стенограмму.

По словам украинского президента, это была их первая встреча с Трампом, а во вторник, они "просто пожали руки и все".

Стенограмму телефонного разговора Зеленского и Трампа читайте здесь .