 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский думал, что Белый дом опубликует только реплики Трампа, а не всю стенограмму

Зеленский думал, что Белый дом опубликует только реплики Трампа, а не всю стенограмму


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стенограммы телефонных разговоров между президентами двух стран не должны публиковаться

Об этом он заявил во время пресс-конференции после встречи с Трампом, передает Украинская правда .

"Я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран они не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, есть какие-то планы. ... Я не против, если необходимо там разрешение юридическое ... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть ", - ответил президент на вопрос, советовался ли с ним Трамп перед тем, как обнародовать стенограмму.

По словам украинского президента, это была их первая встреча с Трампом, а во вторник, они "просто пожали руки и все".

Стенограмму телефонного разговора Зеленского и Трампа читайте здесь .

  • Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского относительно семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать