Заместителя Авакова Трояна назначили заместителем главы Нацполиции
26 сентября, 2019, 11:54
Полковника полиции Вадима Трояна назначили заместителем главы Национальной полиции
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"Полковника полиции Вадима Трояна, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначено заместителем председателя НПУ", - говорится в сообщении.
Троян также был начальником Главного управления Национальной полиции в Киевской области с 2015 года, Главного управления Министерства внутренних дел (милиции) в Киевской области с 2014 по 2015 годы.
Принимал участие в войне на востоке Украины, был заместителем командира полка "Азов" в 2014 году.
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