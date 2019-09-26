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Espreso.tvОбществоЗаместителя Авакова Трояна назначили заместителем главы Нацполиции

Заместителя Авакова Трояна назначили заместителем главы Нацполиции

Полковника полиции Вадима Трояна назначили заместителем главы Национальной полиции

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"Полковника полиции Вадима Трояна, который ранее занимал должность заместителя мининстра внутренних дел, назначено заместителем председателя НПУ", - говорится в сообщении.

Троян также был начальником Главного управления Национальной полиции в Киевской области с 2015 года, Главного управления Министерства внутренних дел (милиции) в Киевской области с 2014 по 2015 годы.

Принимал участие в войне на востоке Украины, был заместителем командира полка "Азов" в 2014 году.

 

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