Известный бразильский защитник покинул расположение клуба из-за смерти отца
26 сентября, 2019, 19:05
Левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро покинул расположение клуба в связи со смертью отца
Об этом сообщает Football Italia .
Левый защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро покинул расположение клуба. У футболиста умер отец, и бразилец получил разрешение от руководства, отправиться на родину.
Стоит отметить, что потеря Сандро не единственная проблема "Юве" в защите, ранее из-за травмы выбыли Маттиа Де Шиль и Данило, поэтому в следующем матче главный тренер Маурицио Сарре будет импровизировать с подбором футболистов на флангах обороны.
После 5 тура "Ювентус" в активе 13 пунктов и занимает 2 место чемпионата Италии.
- 21 сентября в 4-м туре чемпионата Италии "Ювентус" победил "Верону" благодаря голу португальца Криштиану Роналду.
- 18 сентября португальский футболист итальянского "Ювентуса" Кришитану Роналду оценил размер своего состояния и рассказал, сколько у него автомобилей.
- Напомним, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не забивает со штрафного уже 18 раз подряд.
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