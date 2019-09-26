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Espreso.tvСпортИзвестный бразильский защитник покинул расположение клуба из-за смерти отца

Известный бразильский защитник покинул расположение клуба из-за смерти отца


фото: EPA
Левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро покинул расположение клуба в связи со смертью отца

Об этом сообщает Football Italia .

Левый защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро покинул расположение клуба. У футболиста умер отец, и бразилец получил разрешение от руководства, отправиться на родину.

Стоит отметить, что потеря Сандро не единственная проблема "Юве" в защите, ранее из-за травмы выбыли Маттиа Де Шиль и Данило, поэтому в следующем матче главный тренер Маурицио Сарре будет импровизировать с подбором футболистов на флангах обороны.

После 5 тура "Ювентус" в активе 13 пунктов и занимает 2 место чемпионата Италии.

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