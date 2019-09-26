Из Крыма Россия может обстреливать ракетами страны НАТО и ЕС, - представитель президента в АРК

26 сентября, 2019, 20:37

Дислоцированные в оккупированном Крыму российские ракетные комплексы могут вести огонь по целям на территории стран НАТО и ЕС

Об этом заявил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает "Укринформ".

"В Крыму уже дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты на дальность более 2 тыс.км. В Крыму уже есть береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", рассматривается вопрос создания отдельной бригады "Искандеров". Даже без использования морских средств - военных кораблей, только наземными ракетными комплексами Россия может простреливать весь морской простор региона и попадать в цель. Теоретически, это могут быть цели и на территории стран НАТО и ЕС", - сказал Кориневич.

Представитель президента Украины в АР Крым отметил, что на оккупированном полуострове также есть места, где можно хранить ядерное оружие.

"Украина собирает и документирует эту информацию. Многие западные государства говорили, что факты и свидетельства об усилении милитаризации крымского полуострова будут фактором усиления санкционного режима. Все страны региона принимают это во внимание и понимают, к каким потенциальным угрозам это может привести", - добавил Кориневич .