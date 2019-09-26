Из Крыма Россия может обстреливать ракетами страны НАТО и ЕС, - представитель президента в АРК
Об этом заявил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает "Укринформ".
"В Крыму уже дислоцируются военные корабли, которые могут нести ракеты на дальность более 2 тыс.км. В Крыму уже есть береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", рассматривается вопрос создания отдельной бригады "Искандеров". Даже без использования морских средств - военных кораблей, только наземными ракетными комплексами Россия может простреливать весь морской простор региона и попадать в цель. Теоретически, это могут быть цели и на территории стран НАТО и ЕС", - сказал Кориневич.
Представитель президента Украины в АР Крым отметил, что на оккупированном полуострове также есть места, где можно хранить ядерное оружие.
"Украина собирает и документирует эту информацию. Многие западные государства говорили, что факты и свидетельства об усилении милитаризации крымского полуострова будут фактором усиления санкционного режима. Все страны региона принимают это во внимание и понимают, к каким потенциальным угрозам это может привести", - добавил Кориневич .
- Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что Россия готовится завозить в Крым ядерные боеприпасы.
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