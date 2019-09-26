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Espreso.tvМирИ.о. директора Нацразведка США признал "просьбу к Украине" Трампа плохой для нации

И.о. директора Нацразведка США признал "просьбу к Украине" Трампа плохой для нации

Назначенный президентом Трампом и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр признал, что любая просьба к иностранному правительству со стороны президента США помочь ему выиграть выборы является такой, что вредит нации

Об этом он сказал в четверг, 26 сентября, на слушаниях в Разведывательном комитете Палаты представителей США, посвященных разговоре президентов Трампа и Зеленского, сообщает Укринформ.

"Это является безответственным, нежелательным и плохим для нации - иметь вмешательства извне со стороны любой иностранной силы", - заявил Магуайр в ответ на вопрос конгрессмена Хека о том, нормально ли, когда "президент оказывает давление на иностранную страну с целью помочь ему выиграть выборы".

Он также согласился, что "никто не может быть выше закона".

Руководитель Национальной разведки США признал, что осознал важное значение ситуации с жалобой по разговору президентов Трампа и Зеленского сразу, как только ознакомился с документами.

"Когда я увидел этот отчет (генерального инспектора Разведывательного сообщества, - ред.) и жалобу (обличителя, - ред.), я сразу понял, что это серьезный вопрос", - сказал он.

В то же время Магуайр назвал дело "уникальным и беспрецедентным", в том числе из-за прецедента обнародования стенограммы, и выразил уверенность, что это уменьшит уровень доверия в подобных переговорах в дальнейшем.

"Я думаю, что другие лидеры в будущем, когда будут общаться с нашим главой государства, будут более осторожными относительно того, что они говорят, и снизят уровень взаимодействия с президентом (США, - ред.) из-за обнародования (стенограммы, - ред.)", - сказал он.

Магуайр также отказался отвечать на прямой вопрос, обсуждал ли он содержание жалобы обличителя на президента Трампа с самим главой Белого дома. "Мои разговоры с президентом как директора Национальной разведки являются конфиденциальными, и для меня было бы неуместным говорить о моем общении с президентом США, поскольку это разрушило бы мои отношения с президентом в вопросах разведки", - подчеркнул чиновник.

В то же время Магуайр подтвердил, что его офис проводил консультации с юристами Белого дома после получения жалобы, поскольку телефонные разговоры с иностранными лидерами обычно подпадают под юрисдикцию исполнительной власти.

Руководитель разведки кроме того заявил, что не знает, кто из его ведомства выступил в роли "обличителя" и отправил жалобу на "недопустимое" предложение президента Трампа в его разговоре с украинским коллегой. Он также подчеркнул, что президент не просил его установить лицо, написавшее жалобу. Между тем, Магуайр подтвердил, что "разоблачитель" имел полное право действовать так, как действовал, и пообещал, что не будет запрещать ему или ей свободно свидетельствовать перед Конгрессом США.

25 сентября Администрация президента США обнародовала стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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