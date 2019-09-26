 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове строительный кран вместе с водителем в кабине упал на помещение ТЦ

Во Львове строительный кран вместе с водителем в кабине упал на помещение ТЦ

На проспекте Красной Калины, 58 на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства

Об этом сообщает пресс служба Львовского городского совета.

Отмечается, что пострадала водитель крана. Ее зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить. Она доставлена в больницу.

"Кран упал на складские помещения торгового центра" Арсен ", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать