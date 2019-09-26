Во Львове строительный кран вместе с водителем в кабине упал на помещение ТЦ

26 сентября, 2019, 11:34

На проспекте Красной Калины, 58 на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства

Об этом сообщает пресс служба Львовского городского совета.

Отмечается, что пострадала водитель крана. Ее зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить. Она доставлена в больницу.

"Кран упал на складские помещения торгового центра" Арсен ", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - говорится в сообщении.