Во Львове строительный кран вместе с водителем в кабине упал на помещение ТЦ
26 сентября, 2019, 11:34
На проспекте Красной Калины, 58 на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории строительства
Об этом сообщает пресс служба Львовского городского совета.
Отмечается, что пострадала водитель крана. Ее зажало в кабине, поэтому на место происшествия привлекали спецтехнику. Женщину удалось высвободить. Она доставлена в больницу.
"Кран упал на складские помещения торгового центра" Арсен ", то есть это хозяйственные помещения, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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