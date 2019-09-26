Во Франции вспыхнул масштабный пожар на химзаводе, слышны взрывы (ВИДЕО)

26 сентября, 2019, 15:29

В ночь на четверг, 26 сентября, в городе Руан на севере Франции вспыхнул масштабный пожар на химическом заводе Lubrizol

Об этом со ссылкой на местные власти передает DW.

На опубликованных видео очевидцев видно, что пожар на предприятии сопровождался мощными взрывами.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Dinguerie à Rouen cette ville elle vas sauté pic.twitter.com/QYslX674Qv - Lau "(@Lau_dwle) September 26, 2019

⚠ Voici les véritables images de ce qui se passe à #Rouen . pic.twitter.com/0RKu5sMxu4 - Ouest-France (@OuestFrance) September 26, 2019

Как сообщается, завод в Руане специализируется на производстве химикатов для транспорта, промышленности и потребительского рынка.

При этом, по словам министра внутренних лед Франции Кристофа Кастанера, данных, подтверждающих выброс в результате пожара вредных токсичных веществ, пока нет.

В то же время в городах и селах, расположенных вблизи химзавода, были закрыты все детские сады и школы.