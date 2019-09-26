Во Франции вспыхнул масштабный пожар на химзаводе, слышны взрывы (ВИДЕО)
Об этом со ссылкой на местные власти передает DW.
На опубликованных видео очевидцев видно, что пожар на предприятии сопровождался мощными взрывами.
Информации о возможных пострадавших не поступало.
Dinguerie à Rouen cette ville elle vas sauté pic.twitter.com/QYslX674Qv- Lau "(@Lau_dwle) September 26, 2019
⚠ Voici les véritables images de ce qui se passe à #Rouen . pic.twitter.com/0RKu5sMxu4- Ouest-France (@OuestFrance) September 26, 2019
Как сообщается, завод в Руане специализируется на производстве химикатов для транспорта, промышленности и потребительского рынка.
При этом, по словам министра внутренних лед Франции Кристофа Кастанера, данных, подтверждающих выброс в результате пожара вредных токсичных веществ, пока нет.
В то же время в городах и селах, расположенных вблизи химзавода, были закрыты все детские сады и школы.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!