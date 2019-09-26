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Espreso.tvОбществоВо Франции вспыхнул масштабный пожар на химзаводе, слышны взрывы (ВИДЕО)

Во Франции вспыхнул масштабный пожар на химзаводе, слышны взрывы (ВИДЕО)

В ночь на четверг, 26 сентября, в городе Руан на севере Франции вспыхнул масштабный пожар на химическом заводе Lubrizol

Об этом со ссылкой на местные власти передает DW.

На опубликованных видео очевидцев видно, что пожар на предприятии сопровождался мощными взрывами.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Как сообщается, завод в Руане специализируется на производстве химикатов для транспорта, промышленности и потребительского рынка.

При этом, по словам министра внутренних лед Франции Кристофа Кастанера, данных, подтверждающих выброс в результате пожара вредных токсичных веществ, пока нет.

В то же время в городах и селах, расположенных вблизи химзавода, были закрыты все детские сады и школы.

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