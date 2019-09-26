В Стамбуле произошло мощное землетрясение

26 сентября, 2019, 16:22

В Турции, в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла

Об этом сообщает Reuters .

Как сообщается, Эпицентр землетрясения находился примерно в 70 километрах к западу от Стамбула, в Мраморном море, южнее города Силиври.

Очаг стихии залегал на глубине 12 км. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.