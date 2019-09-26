 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Стамбуле произошло мощное землетрясение

В Стамбуле произошло мощное землетрясение


фото: twitter
В Турции, в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла

Об этом сообщает Reuters .

Как сообщается, Эпицентр землетрясения находился примерно в 70 километрах к западу от Стамбула, в Мраморном море, южнее города Силиври.

Очаг стихии залегал на глубине 12 км. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать