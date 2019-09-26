В считанных сантиметрах от остановки: в Киеве неуправляемый грузовик снес светофор, разгромила забор и врезался в столб

26 сентября, 2019, 08:11

В Киеве, на границе Днепровского и Деснянского районов произошло ДТП с участием грузового автомобиля, в которой чудом не пострадали пешеходы

Как удалось узнать Стражам Эспрессо , по предварительным данным - со слов свидетелей, грузовой автомобиль с прицепом двигался по улице Братиславской от рынка Юность в направлении Броварского проспекта или станции метро Черниговская.

По невыясненным доподлинно причинам, водитель грузовика не справился с управлением и на закруглении дороги поехал прямо. При этом фура снесла светофор, который стоял на пересечении улиц Братиславской и Миропольской, после чего продолжила движение, снесла около десятка секций забора, который отделяет трамвайные пути от дороги, и на достаточно большой скорости врезалась в бетонный столб.

Только после этого неуправляемое грузовое авто вылетело на улицу Миропольская, пересекая три полосы движения, остановившись в считанных сантиметрах от остановки общественного транспорта. Отметим также, что в результате тарана столба вся дорога и тротуары на расстоянии около 100 метров оказалась засыпанными бетонными обломками и запчастями автомобиля.

Лишь чудом не пострадали пешеходы, оказался поврежденным лишь автомобиль Porsche Cayenne. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, его зажало деформированными конструкциями кабины. Для того, чтобы его освободить пришлось вызвать спасателей ГСЧС.

После деблокации пострадавшего с открытым переломом ноги и с подозрением на еще несколько переломов доставили в больницу. Также госпитализировали с травмами разной степени тяжести и пассажира, который, по словам свидетелей во время тарана столба выпал на дорогу. Кроме пожарных на месте работали несколько аварийных бригад Киевэнерго и трамвайного депо, ведь в результате аварии были обесточены трамвайные пути и движение трамваев остановился до самого утра.