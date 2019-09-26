В Одессе состоялась лекция в рамках проекта Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность
Основная цель лекций - повышение качества, объективности, незаангажированности медиа-контента и, как следствие, повышение уровня критического мышления и объективности оценок украинцами информации и событий. Общество должно быть хорошо осведомлено о событиях в стране и мире, и полученная информация должна быть максимально честной, справедливой, без искажения информации. Доверие общественности должна быть приоритетным направлением в работе медиа.
На базе лекции будет изготовлено телеверсию, которая будет показана в эфире медийного партнера проекта - телеканала Еспресо.
Следующая лекция будет проводиться в городе Острог Ровенской области. Кроме того, планируется проведение мероприятий в Харькове, Днепре, Виннице и Киеве.
Мероприятие организовался ОО "Всеукраинский демократический форум", при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Организационным партнером выступил факультет журналистики, рекламы и издательского дела Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова. Медиапартнер мероприятия - телеканал Еспресо.
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