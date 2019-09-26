В Киеве горел автокооператив
26 сентября, 2019, 07:21
В Киеве на улице Промышленной на территории автокооператива горели автомобили
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительным данным, загорелся строительный мусор, после чего огонь быстро распространился на два припаркованных автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место возгорания и локализовали пожар, не допустив возгорания других автомобилей.
Предварительно, люди не пострадали, повреждены грузовой автомобиль ГАЗель и легковушка ИЖ. Причины возгорания выясняет следственная группа.
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