В Кремле отреагировали на идею о белорусских миротворцах на Донбассе
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, предложение президента Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины.
"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае является, с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики". - сказал он.
Он так же отметил, что в тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта не было.
Напомним, Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок российско-украинской границы при условии согласия сторон. По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.
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