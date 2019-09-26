В Кремле отреагировали на идею о белорусских миротворцах на Донбассе

26 сентября, 2019, 15:50

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на идею о белорусских миротворцах на Донбассе

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, предложение президента Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае является, с одной стороны Киев, а с другой стороны самопровозглашенные республики". - сказал он.

Он так же отметил, что в тексте Минских договоренностей, в планах действий такого пункта не было.

Напомним, Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок российско-украинской границы при условии согласия сторон. По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.