В Калифорнии установили билборд "Kak tebe takoe, Elon Musk?"

26 сентября, 2019, 09:24

В калифорнийском городе Хоторн, недалеко от офиса компании SpaceX, появился билборд с мемом "Kak tebe takoe, Elon Musk?"

Об этом пишет Skyeng Magazine .

Отмечается, что таким образом основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили в Краснодар на бизнес-форум "Дело за малым".

На билборде есть QR-код, который ведет на видео, снятое специально для Маска. Это песня на английском на мотив "Крылатых качелей", где исполнители обещают "отдать ему все деньги, чтобы увидеть его светлый лик".

Строка "только небо, только ветер, только радость впереди" переиначили в "Only Tesla, Only Space X, Only Elon in our hearts".