В Калифорнии полицейский приостановил погоню за преступником, потому что нужно было подзарядить Tesla

26 сентября, 2019, 10:37

Работник полиции Фримонта, который преследовал подозреваемого во время управления патрульным автомобилем Tesla Model S отдела, заметил, что у него заканчивается заряд аккумулятора

Об этом сообщает The Mercury News со ссылкой на официального представителя городской полиции.

Во время погони за "преступным транспортным средством", офицер Хартман, который был за рулем Tesla, передавал по рации, что он, возможно, не сможет продолжить погоню, которую он ведет.

"У меня на Tesla заряда на 10 км. Мне нужно найти зарядную станцию для Tesla, чтобы я мог вернуться", - сказал офицер.

Вместо Tesla погоню продолжили обычные патрульные машины, а Хартман отправился заряжать электромобиль.

Но примерно через 8 минут полицейские отказались от преследования подозреваемого из-за его опасной манеры вождения. Позже эту машину нашли брошенной на Сан-Хосе, водитель скрылся.

В полиции Фримонта предположили, что электромобиль разрядился во время погони, потому что его забыла зарядить предыдущая смена.

В полиции отметили, что в обычном автомобиле тоже мог бы закончиться бензин в бросовый момент.