Умер известный американский дзюдоист, который участвовал в ЧМ-2019

26 сентября, 2019, 15:05

Умер известный американский дзюдоист Джек Хэттон, он участвовал в ЧМ-2019 в Токио

Об этом сообщает Inside the Games .

В возрасте 24 лет скончался известный американский дзюдоист весовой категории до 81 кг, Джек Хэттон. Причины смерти пока не известны. Спортсмен дважды становился призером этапов Гран-при Международной федерации дзюдо. На чемпионате мира-2019 в Токио - Джек дошел до второго раунда.

"Джек был одним из ведущих американских дзюдоистов, многократным призером международных соревнований. Он не будет забыт", - говорится в заявлении Федерации дзюдо США.

В 2017 Хэттон выиграл два турнира Панамериканской серии, а также стал пятым на Панамериканских играх. Он был кандидатом на участие в летних Олимпийских играх 2020 году в Токио.