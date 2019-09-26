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Espreso.tvСпортУмер известный американский дзюдоист, который участвовал в ЧМ-2019

Умер известный американский дзюдоист, который участвовал в ЧМ-2019


фото: inquiry24.com
Умер известный американский дзюдоист Джек Хэттон, он участвовал в ЧМ-2019 в Токио

Об этом сообщает Inside the Games .

В возрасте 24 лет скончался известный американский дзюдоист весовой категории до 81 кг, Джек Хэттон. Причины смерти пока не известны. Спортсмен дважды становился призером этапов Гран-при Международной федерации дзюдо. На чемпионате мира-2019 в Токио - Джек дошел до второго раунда.

"Джек был одним из ведущих американских дзюдоистов, многократным призером международных соревнований. Он не будет забыт", - говорится в заявлении Федерации дзюдо США.

В 2017 Хэттон выиграл два турнира Панамериканской серии, а также стал пятым на Панамериканских играх. Он был кандидатом на участие в летних Олимпийских играх 2020 году в Токио.

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