Умер экс-президент Франции Жак Ширак
26 сентября, 2019, 13:10
Бывший президент Франции Жак Ширак ушел из жизни в возрасте 86 лет
Об этом сообщает Reuters.
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет.
Экс-глава Франции скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных, сообщили члены его семьи. О причинах смерти не сообщается.
Ширак родился 29 ноября 1932 г. Должность президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год.
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