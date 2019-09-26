Умер экс-президент Франции Жак Ширак

26 сентября, 2019, 13:10

Бывший президент Франции Жак Ширак ушел из жизни в возрасте 86 лет

Об этом сообщает Reuters.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет.

Экс-глава Франции скончался утром в четверг, 26 сентября, в окружении родных, сообщили члены его семьи. О причинах смерти не сообщается.

Ширак родился 29 ноября 1932 г. Должность президента Франции он занимал с 1995 по 2007 год.