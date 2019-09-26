Украинский кокус Конгресса США требует полной версии стенограммы звонка Зеленскому

26 сентября, 2019, 14:54

Конгрессмены Украинского кокуса в Палате представителей США выступили в поддержку официального Киева в скандале вокруг телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

В среду, 25 сентября, восемь демократов из нижней палаты американского Конгресса, которые входят в украинском кокус (объединение конгрессменов, де-факто неформальное украинское лобби в Палате представителей) провели специальную пресс-конференцию.

Они выступили через несколько часов после публикации стенограммы беседы Трампа с Зеленским и резко осудили давление американского президента на Украину.

"Это такое злоупотребление властью, которого мы не видели очень и очень давно", - заявил о действиях Трампа член Палаты представителей, демократ Билл Паскрелл.

А конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Украинского кокуса от Демократической партии, констатировала, что президент США "явно ждал услугу" в обмен на военную помощь Украине, которая уже была согласована и одобрена Конгрессом.

Кроме того, она призвала администрацию Трампа обнародовать более полную версию телефонного разговора двух президентов, а также опубликовать текст жалобы разведчика-информатора, который первым сообщил о скандальном звонке.

Ранее, публикуя стенограмму, Белый дом уточнил, что запись является конспектом беседы, которую сделали уполномоченные сотрудники ситуационной комнаты, что на ее точность могут влиять плохая связь, акцент или особенности перевода.

"Новая власть в Киеве заслуживает нашей поддержки перед лицом российской агрессии", поскольку Трамп пытался использовать ее "в личных интересах", подчеркнула Нита Лоуи, председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей США.

25 сентября Администрация президента США обнародовала стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.