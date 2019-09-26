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Espreso.tvСпортУкраинский атлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

Украинский атлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира


фото: Facebook
Украинский спортсмен Дмитрий Чумак завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Об этом сообщает НОК в facebook.

Украинский спортсмен Дмитрий Чумак покоряет мировые вершины, он стал бронзовым призером чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Таиланде.

Чумак в рывке зафиксировал над головой штангу весом 176 кг, а в толчке поднял 217 кг и занял третье место в этой дисциплине. Всего с результатом 393 кг 29-летний атлет показал четвертый результат.

29-летний Дмитрий Чумак также является бронзовым (2015) и серебряным (2018) призером чемпионата мира. Главным достижением принято считать золото на чемпионате Европы, которое он завоевал в апреле этого года, в весовой категории до 102 кг.

 

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