Украинский атлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира

26 сентября, 2019, 18:35

Украинский спортсмен Дмитрий Чумак завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Об этом сообщает НОК в facebook.

Украинский спортсмен Дмитрий Чумак покоряет мировые вершины, он стал бронзовым призером чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Таиланде.

Чумак в рывке зафиксировал над головой штангу весом 176 кг, а в толчке поднял 217 кг и занял третье место в этой дисциплине. Всего с результатом 393 кг 29-летний атлет показал четвертый результат.

29-летний Дмитрий Чумак также является бронзовым (2015) и серебряным (2018) призером чемпионата мира. Главным достижением принято считать золото на чемпионате Европы, которое он завоевал в апреле этого года, в весовой категории до 102 кг.