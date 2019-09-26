Украина установила дипотношения со страной Карибского бассейна и договаривается о безвизе

26 сентября, 2019, 18:49

Министры иностранных дел Украины и Гренады подписали соглашение об установлении дипломатических отношений

Об этом сообщает пресс служба МИД.

"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой.

Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований ", - говорится в сообщении.

Подписали документ во время 74 сессии Генассамблеи ООН.

Гренада находится на Карибах. Включает собственно Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины.