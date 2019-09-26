Украина установила дипотношения со страной Карибского бассейна и договаривается о безвизе
26 сентября, 2019, 18:49
Министры иностранных дел Украины и Гренады подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
Об этом сообщает пресс служба МИД.
"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой.
Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований ", - говорится в сообщении.
Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований ", - говорится в сообщении.
Подписали документ во время 74 сессии Генассамблеи ООН.
Гренада находится на Карибах. Включает собственно Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины.
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