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Espreso.tvОбществоУкраина установила дипотношения со страной Карибского бассейна и договаривается о безвизе

Украина установила дипотношения со страной Карибского бассейна и договаривается о безвизе

Министры иностранных дел Украины и Гренады подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
Об этом сообщает пресс служба МИД.
 
"Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и Министр иностранных дел Гренады Питер Чарльз Дэвид подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Украиной и Гренадой.
Министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований ", - говорится в сообщении.
 
Подписали документ во время 74 сессии Генассамблеи ООН.
 
Гренада находится на Карибах. Включает собственно Гренаду - самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины.

 

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