Трамп - Зеленскому: надеюсь, что вы с Путиным решите вашу проблему

26 сентября, 2019, 12:56

Об этом он сказал на совместном брифинге двух президентов, сообщает Украинская правда.

"Мы работаем с Украиной. Мы хотим, чтобы другие страны работали с Украиной. Когда я говорю "работаем", имею в виду деньги. Мы вложили много денег", - заявил глава Белого дома.

"Я дал вам противотанковые снаряды. Президент Обама отправлял вам подушки и простыни. Многие люди не хотели этого делать, но я это сделал", - напомнил он.

"И я действительно верю, что Россия - потому что я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то с этим сделать, что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему. Это будет огромное достижение", - резюмировал американский президент.