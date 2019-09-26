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Espreso.tvОбществоТрамп - Зеленскому: надеюсь, что вы с Путиным решите вашу проблему

Трамп - Зеленскому: надеюсь, что вы с Путиным решите вашу проблему


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встретятся и "решат свою проблему"

Об этом он сказал на совместном брифинге двух президентов, сообщает Украинская правда.

"Мы работаем с Украиной. Мы хотим, чтобы другие страны работали с Украиной. Когда я говорю "работаем", имею в виду деньги. Мы вложили много денег", - заявил глава Белого дома.

"Я дал вам противотанковые снаряды. Президент Обама отправлял вам подушки и простыни. Многие люди не хотели этого делать, но я это сделал", - напомнил он.

"И я действительно верю, что Россия - потому что я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то с этим сделать, что вы встретитесь с президентом Путиным и решите вашу проблему. Это будет огромное достижение", - резюмировал американский президент.

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