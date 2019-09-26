Трамп говорит, что демократы во время своего визита в Украину давили на Зеленского

26 сентября, 2019, 08:58

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов, которые приезжали в Украину, в давлении на президента Владимира Зеленского

Об этом заявил Трамп на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, передает Радио Свобода .

"Кроме того, я требую прозрачности от демократов, которые побывали в Украине и пытались заставить нового президента принять определенные меры", - подчеркнул он.

По словам Трампа, он настаивает на прозрачности относительно того, что касается Байдена и его сына Хантера.

"Я настаиваю на прозрачности относительно того, что касается Байдена и его сына Хантера и миллионов долларов, которые были выведены из Китая и Украины, когда он (Джо Байден, - Ред.) был вице-президентом США", - отметил он.