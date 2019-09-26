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Espreso.tvОбществоТрамп говорит, что демократы во время своего визита в Украину давили на Зеленского

Трамп говорит, что демократы во время своего визита в Украину давили на Зеленского


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов, которые приезжали в Украину, в давлении на президента Владимира Зеленского

Об этом заявил Трамп на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, передает Радио Свобода .

"Кроме того, я требую прозрачности от демократов, которые побывали в Украине и пытались заставить нового президента принять определенные меры", - подчеркнул он.

По словам Трампа, он настаивает на прозрачности относительно того, что касается Байдена и его сына Хантера.

"Я настаиваю на прозрачности относительно того, что касается Байдена и его сына Хантера и миллионов долларов, которые были выведены из Китая и Украины, когда он (Джо Байден, - Ред.) был вице-президентом США", - отметил он.

  • Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского относительно семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.

 

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