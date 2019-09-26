Стенограмма беседы Трампа и Зеленского: в Минюсте США не будут начинать расследование
26 сентября, 2019, 10:00
В Министерстве юстиции США изучили стенограмму разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашли поводов для проведения расследования
Об этом сообщает The Hill.
В Минюст ранее подали запрос, в котором указывали, что во время разговора могли быть зафиксированы нарушения федерального закона о финансировании предвыборных кампаний.
Представители Минюста заявили, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына экс-вице-президента Джо Байдена. Но признаков давления со стороны Трампа в американском Минюсте не нашли.
"Криминальный отдел Департамента проверил запись разговора и установил, что нарушения финансирования избирательной кампании не было", - заявила пресс-секретарь Минюста Керри Купец.
- Напомним, что в Конгрессе объявили о запуске процедуры импичмента Дональду Трампу.
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