Стенограмма беседы Трампа и Зеленского: в Минюсте США не будут начинать расследование

26 сентября, 2019, 10:00

В Министерстве юстиции США изучили стенограмму разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашли поводов для проведения расследования

Об этом сообщает The Hill.

В Минюст ранее подали запрос, в котором указывали, что во время разговора могли быть зафиксированы нарушения федерального закона о финансировании предвыборных кампаний.

Представители Минюста заявили, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына экс-вице-президента Джо Байдена. Но признаков давления со стороны Трампа в американском Минюсте не нашли.

"Криминальный отдел Департамента проверил запись разговора и установил, что нарушения финансирования избирательной кампании не было", - заявила пресс-секретарь Минюста Керри Купец.