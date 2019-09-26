 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСтенограмма беседы Трампа и Зеленского: в Минюсте США не будут начинать расследование

Стенограмма беседы Трампа и Зеленского: в Минюсте США не будут начинать расследование


фото: president.gov.ua
В Министерстве юстиции США изучили стенограмму разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашли поводов для проведения расследования

Об этом сообщает The Hill.

В Минюст ранее подали запрос, в котором указывали, что во время разговора могли быть зафиксированы нарушения федерального закона о финансировании предвыборных кампаний.

Представители Минюста заявили, что Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына экс-вице-президента Джо Байдена. Но признаков давления со стороны Трампа в американском Минюсте не нашли.

"Криминальный отдел Департамента проверил запись разговора и установил, что нарушения финансирования избирательной кампании не было", - заявила пресс-секретарь Минюста Керри Купец.

  • Напомним, что в Конгрессе объявили о запуске процедуры импичмента Дональду Трампу.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать