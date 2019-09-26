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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Одесской области: возле места гибели 9 человек установят камеры

Смертельное ДТП в Одесской области: возле места гибели 9 человек установят камеры


фото: dumskaya
Полицейские инициируют меры по усилению безопасности на аварийно опасном участке дороги Одесса - Овидиополь, где накануне в ДТП погибли 9 человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители отметили необходимость установить камеры и демонтировать билборды на аварийно опасном участке.

Кроме этого, глава ГУ Нацполиции области поставил задачу обратиться в соответствующие госорганы с инициативой о проведении работ и установки оборудования, которое поможет сделать этот участок трассы более безопаснім. Сейчас указанный участок дороги постоянно патрулируют группы быстрого реагирования полиции.

  • Напомним, накануне в Одесской области на трассе Одесса - Овидиополь произошла авария, в результате которой погибли 9 человек. Позже было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры - его задержала полиция.
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