Сгоревший в Норвегии траулер РФ затонул, есть угроза взрыва
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Траулер загорелся 25 сентября. По сообщениям норвежских пожарных, пожар начался на корме во время сварочных работ, а затем распространился на рыболовные сети. Близлежащие школы были закрыты, а 300-метровая зона была расчищена вокруг площадки в порту Тромсе.
На место происшествия прибыли пожарные, которые занялись ликвидацией пожара. Норвежские СМИ ведут прямую трансляцию с места событий и, судя по видео, судно практически полностью ушло под воду.
Представитель полиции Уле Северуд сообщил, что судно лежит на дне.
"Задымление уже не такое интенсивное, но существует угроза загрязнения воды дизельным топливом", - сообщил он. Были приняты меры для предотвращения разлива топлива.
По его словам, портовая и береговая охрана работают на месте из-за угрозы взрыва.
В полиции говорят, что опасность взрыва уменьшилась, поскольку судно остывает, но эвакуация будет продолжаться, пока не будет гарантий полной безопасности.
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