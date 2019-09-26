Рябошапка уволил двух своих заместителей
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"В связи с вступлением в действие Закона Украины" О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры " Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 25 сентября 2019 года подписал приказы об увольнении с должностей заместителей Генерального прокурора С. Кизя и Ю. Столярчука ", - говорится в сообщении.
Отметим, что Кизя и Столярчук были назначены на эти должности предыдущим генпрокурором Юрием Луценко.
Напомним, ранее Рябошапка уже уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую, заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первых заместителей Юрия Севрука и Дмитрия Сторожука.
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