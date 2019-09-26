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Espreso.tvОбществоРоссийские летчики будут готовиться в аннексированном Крыму к посадкам на авианосец

Российские летчики будут готовиться в аннексированном Крыму к посадкам на авианосец

Личный состав отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота России осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К в аннексированный Крым для проведения учений

Об этом сообщила пресс служба Минобороны России.

По сообщению, программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец.

Ранее в аннексирована Крыму три тысячи военнослужащих Черноморского флота России приняли участие в тактических учениях на полигоне Опук.

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