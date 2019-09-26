Российские летчики будут готовиться в аннексированном Крыму к посадкам на авианосец
26 сентября, 2019, 08:33
Личный состав отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота России осуществил перебазирование на самолетах МиГ-29К в аннексированный Крым для проведения учений
Об этом сообщила пресс служба Минобороны России.
По сообщению, программа тренировок предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец.
Ранее в аннексирована Крыму три тысячи военнослужащих Черноморского флота России приняли участие в тактических учениях на полигоне Опук.
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