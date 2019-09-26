Разговор Трампа и Зеленского: глава Нацразведка будет свидетельствовать в Конгрессе

26 сентября, 2019, 11:52

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр выступит в Конгрессе США в связи со скандалом вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Как сообщает Радио Свобода, выступление Магуайра будет касаться жалобы информатора, которая привела к началу расследования, результатом которого может стать импичмент президента Дональда Трампа.

Выступление запланировано на 26 сентября.

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года.

Во время разговора Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Ранее сообщалось, что текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб был рассекречен.