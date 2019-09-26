"Иди гуляй" и "При Порошенко такой х*рни не было": соцсети взорвались фотожабами по поводу встречи Зеленского с Трампом
26 сентября, 2019, 15:26
25 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом
Соцсети не замедлили с реакцией и креативностью, которую реализовали в фотожабах.
В частности, шутили по поводу высказывания Зеленского, что "генпрокурор 100% свой человек", по поводу того, что ЕС недостаточно помогает Украине в противодействии российские агрессии и смеялись над выражением лица президентов.
Зеленскому вспомнили его визит в Борисполь, где он выгнал секретаря горсовета за судимость за разбой
Не оставили без внимания и Андрея Богдана, которого пририсовали к Владимиру Зеленскому (Богдан почти на всех встречах сопровождает президента)
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