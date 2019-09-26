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Espreso.tvОбщество"Иди гуляй" и "При Порошенко такой х*рни не было": соцсети взорвались фотожабами по поводу встречи Зеленского с Трампом

"Иди гуляй" и "При Порошенко такой х*рни не было": соцсети взорвались фотожабами по поводу встречи Зеленского с Трампом


фото: Reuters
25 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом

Соцсети не замедлили с реакцией и креативностью, которую реализовали в фотожабах.

В частности, шутили по поводу высказывания Зеленского, что "генпрокурор 100% свой человек", по поводу того, что ЕС недостаточно помогает Украине в противодействии российские агрессии и смеялись над выражением лица президентов.

Зеленскому вспомнили его визит в Борисполь, где он выгнал секретаря горсовета за судимость за разбой

Не оставили без внимания и Андрея Богдана, которого пририсовали к Владимиру Зеленскому (Богдан почти на всех встречах сопровождает президента)

 

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