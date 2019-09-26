"Вы должны прекратить заигрывать с диктаторами": Туск с трибуны ООН призвал к солидарности с Украиной

26 сентября, 2019, 22:20

Закон права должен быть выше права силы, поэтому международная солидарность требует помогать слабому, которого атакует бездумный более сильный, как это произошло в случае с Украиной

Такое мнение 26 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке выразил Президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает Укринформ.

"Для того, чтобы защитить верховенство права, вам действительно нужно принять правило, что закон должен быть выше силы. Если вы хотите следовать этому принципу и международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если они атакованы более сильными и бездумными, как это случилось в случае с Украины, например. Если сильные мира сего не поймут этого, они уйдут в историю не как лидеры, но как фейковые лидеры. Так тому и быть", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что здоровое естественное окружение человека, которое сегодня нуждается в защите - это не только океаны или леса - это также правда в общественной жизни, это свобода, верховенство права и международная солидарность.

"Чтобы защитить справедливость, недостаточно обвинять других в продвижении фейковых новостей. Честно говоря, будет достаточно просто прекратить врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь, как главный метод для сохранения власти. Для того, чтобы сохранить свободу - недостаточно просто говорить речи. Вы должны защищать право человека везде и каждый день. вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. и вы должны прекратить заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами", - заявил Президент Европейского Совета.