"Возможно, будет небольшой коллапс": судья о рассмотрении дел в Высшем антикоррупционном суде

26 сентября, 2019, 14:19

Вера Михайленко отметила, что спорные с точки зрения подсудности производства суд передает в свою Апелляционную палату, которая определяет их подсудность

Об этом судья Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко заявила журналистам, передает УНИАН.

Судья Высшего антикоррупционного суда прогнозирует "небольшой коллапс" в ВАС с рассмотрением дел из-за отсутствия процедуры их передачи от других судов.

Она отметила, что на сегодня суд рассматривает около 20 дел, поступивших с начала его работы (5 сентября) и до внесения парламентом изменений в закон о Высшем антикорсуде, которыми существенно сужена подсудность дел, что их должен рассматривать ВАС (18 сентября).

"Среди дел, которые находились в судах общей юрисдикции и готовились к передаче нам, очень старые дела. По многим из них досудебное следствие осуществлялось, еще когда САП и НАБУ ни было, есть такие дела, которые расследуются по старому Уголовному процессуальному кодексу (т.е. расследование этих дел началось еще до ноября 2012 года, когда вступил в силу новый УПК, - ред.), но такие дела не подсудны Высшему антикорсуду. Поэтому возможно будет небольшой коллапс с делами, поскольку процедуры передачи дел от общих судов к нам нет ", - подчеркнула судья.

Она добавила, что некоторые суды передают непосредственно с сопроводительным письмом, а некоторые - через соответствующее решение.

По словам судьи, спорные с точки зрения подсудности дела Высший антикоррупционный суд передает в свою Апелляционную палату, которая определяет, подсудима она ВАС, или - в другой суд.

В то же время Михайленко отметила, что пока трудно сказать, сколько дел Высший антикорсуд вынужден будет передать в другие суды, поскольку еще не все полученные дела проработаны Апелляционной палатой.