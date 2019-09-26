"Уже четыре года сидит в тюрьме, не видит дочку": жена политзаключенного Захтея написала письмо Зеленскому

26 сентября, 2019, 19:29

Жена осужденного по "делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея Оксана написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, где попросила включить ее мужа в возможном обменный список удерживаемых лиц между Украиной и Россией

"Я написала письмо президенту, чтобы не повторилась ситуация с обменом, который произошел 7 сентября, чтобы не забыли включить моего мужа в списки на возможный очередной обмен. Уже четыре года мой муж сидит в тюрьме, не видит дочь. Надеюсь, что на этот раз президент нам поможет освободить Андрея", - сказала Оксана захтив.

Она также добавила, что получила извещение о том, что письмо доставлено в Офис президента, но ответа пока нет. У Президента информацию еще не комментировали.

Также похожее письмо Оксана Затхей написала омбудсмену Людмиле Денисовой. В офисе Денисовой ей ответили, что сейчас формируют список удерживающихся граждан Украины на территории России и в аннексированном Крыму.