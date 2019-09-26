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Espreso.tvОбщество"Уже четыре года сидит в тюрьме, не видит дочку": жена политзаключенного Захтея написала письмо Зеленскому

"Уже четыре года сидит в тюрьме, не видит дочку": жена политзаключенного Захтея написала письмо Зеленскому

Жена осужденного по "делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея Оксана написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, где попросила включить ее мужа в возможном обменный список удерживаемых лиц между Украиной и Россией
Об этом сообщает Крым.Реалии .
 
"Я написала письмо президенту, чтобы не повторилась ситуация с обменом, который произошел 7 сентября, чтобы не забыли включить моего мужа в списки на возможный очередной обмен. Уже четыре года мой муж сидит в тюрьме, не видит дочь. Надеюсь, что на этот раз президент нам поможет освободить Андрея", - сказала Оксана захтив.
 
Она также добавила, что получила извещение о том, что письмо доставлено в Офис президента, но ответа пока нет. У Президента информацию еще не комментировали.
 
Также похожее письмо Оксана Затхей написала омбудсмену Людмиле Денисовой. В офисе Денисовой ей ответили, что сейчас формируют список удерживающихся граждан Украины на территории России и в аннексированном Крыму.
 
Напомним, политзаключенный Захтей написал Путину письмо о помиловании из-за отсутствия его в списках на обмен.
 
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