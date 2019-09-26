"Пытаются заставить прибыть в Страсбург": МИД заявил о давлении со стороны секретариата ПАСЕ
26 сентября, 2019, 16:09
Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сообщил, что новую украинскую делегацию ПАСЕ принуждают прибыть в Страсбург
Об этом Кислица написал в Twitter.
"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург чтобы восстановить" business as usual ". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - написал заместитель министра .
Напомним, что по данным СМИ, украинская делегация может потерять право присутствия в зале ПАСЕ.
Кажется те кто вернул Россию в ПАСЕ пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург чтобы восстановить "business as usual". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует https://t.co/s1HsFbtR78 via @EuropeanPravda- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 26 сентября 2019
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