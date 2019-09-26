"Пытаются заставить прибыть в Страсбург": МИД заявил о давлении со стороны секретариата ПАСЕ

26 сентября, 2019, 16:09

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сообщил, что новую украинскую делегацию ПАСЕ принуждают прибыть в Страсбург

Об этом Кислица написал в Twitter.

"Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург чтобы восстановить" business as usual ". Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует", - написал заместитель министра .

Напомним, что по данным СМИ, украинская делегация может потерять право присутствия в зале ПАСЕ.