"Путь для решения недоразумений": Пристайко встретился с главой МИД Венгрии Сийярто
26 сентября, 2019, 21:51
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто
Об этом Пристайко сообщил в Twitter.
"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - написал Пристайко.
Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях. pic.twitter.com/eZmZ0rShXB- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 26 сентября 2019 г.
- Напомним, ранее Петер Сийярто заявил, что не понимает негативной реакции Украины на визиты венгерских чиновников в Закарпатье накануне выборов в Верховную Раду.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в школах на Закарпатье не будет 100% обучения на венгерском языке.
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