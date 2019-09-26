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Espreso.tvОбщество"Путь для решения недоразумений": Пристайко встретился с главой МИД Венгрии Сийярто

"Путь для решения недоразумений": Пристайко встретился с главой МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - написал Пристайко.

  • Напомним, ранее Петер Сийярто заявил, что не понимает негативной реакции Украины на визиты венгерских чиновников в Закарпатье накануне выборов в Верховную Раду.
  • Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в школах на Закарпатье не будет 100% обучения на венгерском языке.
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