"Путь для решения недоразумений": Пристайко встретился с главой МИД Венгрии Сийярто

26 сентября, 2019, 21:51

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

"Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях", - написал Пристайко.

Хорошая встреча с венгерским коллегой Петером Сийярто. Договорились о контакте на высшем уровне в ближайшее время. Надеюсь, что эта встреча откроет путь для решения существующих недоразумений в наших соседских отношениях. pic.twitter.com/eZmZ0rShXB - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 26 сентября 2019 г.