"Приглашаем Украину на групповушку": Американский комик высмеял скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского

26 сентября, 2019, 13:18

Американский комик Билл Мар жестко прошелся по скандалу, возникшему вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа

Сначала он рассказал о ситуации в целом: Дональд Трамп, "используя деньги налогоплательщиков", давит на Украину, "чтобы очернить своего политического оппонента".

"Мало того, что у Трампа было российское вмешательство в выборы. Теперь мы приглашаем Украину на групповушку для троих", - шутит Мар.

Также он пошутил о Владимире Зеленском и его пути к президентству через сериал "Слуга Народа": "Вы только представьте, насколько п*******й должна быть страна!".