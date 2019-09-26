"Приглашаем Украину на групповушку": Американский комик высмеял скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского
26 сентября, 2019, 13:18
Американский комик Билл Мар жестко прошелся по скандалу, возникшему вокруг телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа
Сначала он рассказал о ситуации в целом: Дональд Трамп, "используя деньги налогоплательщиков", давит на Украину, "чтобы очернить своего политического оппонента".
"Мало того, что у Трампа было российское вмешательство в выборы. Теперь мы приглашаем Украину на групповушку для троих", - шутит Мар.
Также он пошутил о Владимире Зеленском и его пути к президентству через сериал "Слуга Народа": "Вы только представьте, насколько п*******й должна быть страна!".
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