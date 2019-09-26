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Espreso.tvОбщество"Ночь на Банковой. Снова": украинцев зовут под ОПУ требовать наказания за нападения на активистов

"Ночь на Банковой. Снова": украинцев зовут под ОПУ требовать наказания за нападения на активистов

Сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" анонсировало акцию у Офиса президента Украины с требованием к властям решить проблему нападений на гражданских активистов

Об этом говорится на Facebook-странице анонсированной акции.

"Прошел год с тех пор, как граждане вышли на мирную акцию "Ночь на Банковой" под Администрацию президента Порошенко с требованием расследовать нападения на активистов и обратить на проблему должное внимание. Тогда мы собрали так называемый список Гандзюк - 55 дел наиболее жестоких нападений и убийств гражданских активистов, произошедших с начала 2017 года. За год в Украине полностью сменилась власть. Но не изменилось состояние раскрытия дел заказных нападений на общественных деятелей. все заказчики - на свободе, все саботажники - не наказаны. Через год мы снова собираемся на Банковой, под офисом нового президента, сказать ему прямо в глаза: хватит быть статистом смерти. Проблема нападений на активистов не решается. За год - никакого прогресса. Избиения и саботаж продолжаются", - заявили активисты.

Организаторы акции отметили, что представители новой власти до сих пор не предложили плана решения проблемы нападений на активистов.

"В Украине сменился президент; обновился парламент; есть новый генпрокурор, глава СБУ и старый министр МВД. Никто из тех, кто попал к власти "слугой народа" не предложил действенного плана решения системной проблемы террора общественных активистов. Мы требуем безопасности для живых и справедливости для мертвых и пострадавших", - отмечают активисты.

Начало акции запланировано на пятницу, 27 сентября, на19:30 по адресу ул.Банковая, 11.

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