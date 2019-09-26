"Не заслуживает доверия": в НАТО отреагировали на послание Путина относительно ракет
26 сентября, 2019, 08:34
Предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности не заслуживает доверия
Соответствующее заявление сделали прессекретар Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передает DW .
"Эта инициатива не заслуживает доверия", - отметила прессекретар.
Также в НАТО посоветовали РФ уничтожить ракеты 9М729, вызывающих претензии в Альянса.
"Перед переговорами необходимо уничтожить ракеты таким образом, чтобы это можно было проверить", - подчеркнули в НАТО.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.
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