 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не заслуживает доверия": в НАТО отреагировали на послание Путина относительно ракет

"Не заслуживает доверия": в НАТО отреагировали на послание Путина относительно ракет

Предложенный Россией мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности не заслуживает доверия

Соответствующее заявление сделали прессекретар Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передает DW .

"Эта инициатива не заслуживает доверия", - отметила прессекретар.

Также в НАТО посоветовали РФ уничтожить ракеты 9М729, вызывающих претензии в Альянса.

"Перед переговорами необходимо уничтожить ракеты таким образом, чтобы это можно было проверить", - подчеркнули в НАТО.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать