"Киев-Баскет" проиграл в квалификационном матче Лиги чемпионов
26 сентября, 2019, 20:44
26 сентября в первом квалификационном матче баскетбольной Лиги чемпионов "Киев-Баскет" проиграл "Сан-Пабло Бургос"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В первом квалификационном матче баскетбольной Лиги чемпионов украинский "Киев-Баскет" проиграл испанскому "Сан-Пабло Бургос" со счетом - 83:86.
В первые два периода игра между командами была довольно ровная, о чем и свидетельствуют их результаты, 23:21 в пользу украинцев в первом, и победа "Сан-Пабло Бургаса" во втором раунде - 18:20.
Однако в третьем периоде киевляне проиграли с существенной разницей в пять пунктов - 15:20, фактически именно тогда и был проигран матч для украинцев.
Четвертый период киевляне начали неуверенно, однако смогли переломить ход игры, о чем и свидетельствует результат - 27:25.
Ответный матч состоится 29 сентября в Испании.
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