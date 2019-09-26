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Espreso.tvСпорт"Киев-Баскет" проиграл в квалификационном матче Лиги чемпионов

"Киев-Баскет" проиграл в квалификационном матче Лиги чемпионов


фото: kyiv-basket.com
26 сентября в первом квалификационном матче баскетбольной Лиги чемпионов "Киев-Баскет" проиграл "Сан-Пабло Бургос"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В первом квалификационном матче баскетбольной Лиги чемпионов украинский "Киев-Баскет" проиграл испанскому "Сан-Пабло Бургос" со счетом - 83:86.

В первые два периода игра между командами была довольно ровная, о чем и свидетельствуют их результаты, 23:21 в пользу украинцев в первом, и победа "Сан-Пабло Бургаса" во втором раунде - 18:20.

Однако в третьем периоде киевляне проиграли с существенной разницей в пять пунктов - 15:20, фактически именно тогда и был проигран матч для украинцев.

Четвертый период киевляне начали неуверенно, однако смогли переломить ход игры, о чем и свидетельствует результат - 27:25.

Ответный матч состоится 29 сентября в Испании.

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