"ЕС" требует отменить законы о кассовых аппаратах
Об этом сказала депутат фракции политической партии Петра Порошенко Нина Южанина во время круглого стола, передает пресс служба " Европейской солидарности".
"Очевидно их (постановления, - ред.) поддержат те 40% наших коллег, которые не голосовали за принятие этих законов. Но нам не хватит 226 голосов, и нам нужно несколько десятков голосов от" Слуги народа ", - отметила Южанина.
Также она призвала поработать на местах с мажоритарным депутатами, донести им точку зрения предпринимателей и убедить, что была допущена большая ошибка.
"Если мы отменим эти законы, то выступим с вами с инициативой разработать нормы законодательства, которые мы сможем имплементировать. Мы выработаем совместно с вами тот закон, который точно можно внедрить. И таким образом решим проблему всех сторон, но точно не за счет микробизнеса, микропредпринимателей. Чтобы дать возможность работать в нашей стране, а не в другой ", - подчеркнула парламентарий.
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