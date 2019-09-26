"Беспрецедентная поддержка": В ЕС отреагировали на слова Трампа и Зеленского о недостаточной помощи

26 сентября, 2019, 11:08

В Европейском Союзе считают поддержку Украины "беспрецедентной"

Соответствующее заявление обнародовала прессекретар Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Моґерини Майя Косьянчич, передает Радио Свобода .

Заявление появилось вскоре после того, как была опубликована стенограмма разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, в которой оба пришли к общему мнению, что европейские государства недостаточно помогают Украине.

В ЕС подчеркнули, что за пять лет собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза.

"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - сказано в заявлении.

В ЕС отметили, что данная сумма не включает "многочисленных взносов" от отдельных стран-членов ЕС, которые были предоставлены Украине.

"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским Союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - сказано в заявлении.

Напомним, в опубликованной несколько стенограмме разговора президентов США и Украины говорится о том, что Дональд Трамп критиковал европейские страны и в частности Германию за недостаточную помощь Украине. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что Трамп "абсолютно прав, не на 100%, а на 1000%".

Зеленский позже объяснил, что телефонный разговор с президентом США, в который он критиковал ЕС, состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран.