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Espreso.tvОбществоПорошенко показал, как празднует свой 54-й день рождения

Порошенко показал, как празднует свой 54-й день рождения

Пятый президент Украины Петр Порошенко 26 сентября празднует свой 54-й день рождения

Об этом он сообщил в Facebook.

"Встречаю свой день рождения традиционно на работе. Приятно, что есть люди, которые помнят и даже в перерывах между государственными делами могут сделать сюрприз", - говорится в сообщении.

 

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