Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии, - правительство

26 сентября, 2019, 15:08

Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с чиновниками согласно расписанию

Об этом сообщает " Правительственный портал".

Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа stand by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

За время своего пребывания в Киеве в сентябре 2019 года миссия МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с фондом. Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать Программа действий правительства, которая будет представлена Кабинетом министров 29 сентября 2019 года.