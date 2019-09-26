 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОпубликован закон, предусматривающий отмену лицензий операторам телекоммуникаций

Опубликован закон, предусматривающий отмену лицензий операторам телекоммуникаций


фото: vikipedia
Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" вступит в силу через 3 месяца со дня опубликования

Законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" опубликован в издании "Голос Украины".

Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщение субъектами хозяйствования.

Глава государства Владимир Зеленский подписал этот законопроект 23 сентября.

Так, Верховная Рада 18 сентября поддержала во втором чтении законопроект №1050, за документ проголосовали 349 парламентариев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать