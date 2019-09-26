Опубликован закон, предусматривающий отмену лицензий операторам телекоммуникаций
Законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" опубликован в издании "Голос Украины".
Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщение субъектами хозяйствования.
Глава государства Владимир Зеленский подписал этот законопроект 23 сентября.
Так, Верховная Рада 18 сентября поддержала во втором чтении законопроект №1050, за документ проголосовали 349 парламентариев.
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