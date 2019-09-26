Около $2 млрд на троих: Россия увеличивает финансирование пропагандистских телеканалов

26 сентября, 2019, 17:04

Российские информационно-пропагандистские холдинги ВГТРК (телеканалы "Россия-1" и "Россия-24") и RT (бывший Russia Today) суммарно получат из российского бюджета более 126,4 млрд рублей (около $2 млрд) в 2020-2022 годах

Такие данные приводит " МБХ медиа", ссылаясь на новые приложениях к законопроекту "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Субсидия ВГТРК составляет 24,2 млрд рублей в 2020 году, 21,4 млрд рублей - в 2021 году и 21,1 млрд рублей - в 2022 году. Это больше, чем телеканал получал раньше. В этом году ВГТРК получил из бюджета 21 млрд рублей, в прошлом - 19,9 млрд рублей.

Субсидия автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" (в рамках которой осуществляется деятельность телеканала RT) предусмотрена в объеме 23 млрд рублей на следующий год, 18,2 млрд рублей - на 2021 год и 18,5 млрд - на 2022 год.

Общий объем субсидий "Первому каналу", телекомпании НТВ, телерадиокомпаниям "Петербург", "Карусель", "ТВ Центр" и "Национальный спортивный телеканал" на организацию вещания в малонаселенных пунктах будет увеличен в 2020 году до 7,3 млрд рублей, а в 2021 и 2022 годах - до 7,2 млрд рублей.

Международное информационное агентство "Россия сегодня" получит 7,5 млрд рублей в 2020 году, а на следующие два года - по 6,8 млрд рублей.