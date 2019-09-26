Реформа СБУ: нардепы создали рабочую группу
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представляли заместитель председателя Комитета Марьяна Безуглая и секретарь Комитета Роман Костенко. От Комитета по вопросам правоохранительной деятельности в мероприятии приняли председатель Комитета Денис Монастырский и заместитель председателя Комитета Галина Михайлюк.
На встрече также присутствовали представители Службы безопасности Украины, Национального института стратегических исследований, Украинского института будущего, Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, Представительства НАТО в Украине, Консультативной миссии Европейского Союза.
В ходе дискуссии участники высказали свое видение и предложения по реформированию Службы безопасности Украины.
Представители Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что сейчас ведется активная работа над законопроектом о реформировании Службы безопасности Украины. Решением Комитета была создана общая межфракционная рабочая группа по подготовке данного законопроекта. Также отмечалось, что он должен базироваться на стандартах НАТО и Европейского Союза.
Подытоживая, участники мероприятия выразили единодушное мнение, что эта встреча - один из первых этапов основательной подготовки соответствующих законодательных изменений.
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