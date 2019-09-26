 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРеформа СБУ: нардепы создали рабочую группу

Реформа СБУ: нардепы создали рабочую группу


фото: obozrevatel
В Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня состоялась рабочая встреча с Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности, в рамках которой была представлена концепция реформирования Службы безопасности Украины

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представляли заместитель председателя Комитета Марьяна Безуглая и секретарь Комитета Роман Костенко. От Комитета по вопросам правоохранительной деятельности в мероприятии приняли председатель Комитета Денис Монастырский и заместитель председателя Комитета Галина Михайлюк.

На встрече также присутствовали представители Службы безопасности Украины, Национального института стратегических исследований, Украинского института будущего, Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, Представительства НАТО в Украине, Консультативной миссии Европейского Союза.

В ходе дискуссии участники высказали свое видение и предложения по реформированию Службы безопасности Украины.

Представители Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что сейчас ведется активная работа над законопроектом о реформировании Службы безопасности Украины. Решением Комитета была создана общая межфракционная рабочая группа по подготовке данного законопроекта. Также отмечалось, что он должен базироваться на стандартах НАТО и Европейского Союза.

Подытоживая, участники мероприятия выразили единодушное мнение, что эта встреча - один из первых этапов основательной подготовки соответствующих законодательных изменений.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать