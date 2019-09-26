Нацбанк ослабил гривню
26 сентября, 2019, 18:25
Официальный курс на пятницу, 27 сентября: гривня упала по отношению к доллару на 7 копеек - до 24,19 грн за 1 доллар США
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