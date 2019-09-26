Нацбанк ослабил гривню

26 сентября, 2019, 18:25

Официальный курс на пятницу, 27 сентября: гривня упала по отношению к доллару на 7 копеек - до 24,19 грн за 1 доллар США

Показатели курса указаны на сайте НБУ.

Значение курса не обновило максимум за четыре года, как это было каждый день в течение последних двух недель.

Официальный курс к евро установлен на уровне 26,46 грн за 1 евро.