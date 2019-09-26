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Espreso.tvЭкономикаНацбанк ослабил гривню

Нацбанк ослабил гривню

Официальный курс на пятницу, 27 сентября: гривня упала по отношению к доллару на 7 копеек - до 24,19 грн за 1 доллар США
Показатели курса указаны на сайте НБУ.
 
Значение курса не обновило максимум за четыре года, как это было каждый день в течение последних двух недель.
 
Официальный курс к евро установлен на уровне 26,46 грн за 1 евро.
 
Межбанк: 24,09/24,12 грн/долл., 26,42/26,45 грн/евро
 
 
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