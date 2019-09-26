На Житомирщине чиновник отключил от газоснабжения улицу, требуя взятку

26 сентября, 2019, 18:40

Работник "Житомиргаза" требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке

Об этом сообщает СБУ.

Главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от снабжения улицу в городе, разоблачила СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, в частности требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке. Несмотря на то, что наличие этой сети не была отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовиками установлено не было, главный инженер оценил закрытие вопрос в 12 тыс. грн в собственный карман. Для устрашения злоумышленник на несколько дней противоправно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тыс. грн.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Документирование действий злоумышленника проводилось совместно со следователями СУ ГУНП в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры.