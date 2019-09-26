 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Житомирщине чиновник отключил от газоснабжения улицу, требуя взятку

На Житомирщине чиновник отключил от газоснабжения улицу, требуя взятку


фото: СБУ
Работник "Житомиргаза" требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке

Об этом сообщает СБУ.

Главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от снабжения улицу в городе, разоблачила СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, в частности требовал деньги от местного жителя, который случайно повредил трубу газопровода во время проведения земельных работ на своем участке. Несмотря на то, что наличие этой сети не была отражено в земельной документации на участок и никаких предупредительных знаков газовиками установлено не было, главный инженер оценил закрытие вопрос в 12 тыс. грн в собственный карман. Для устрашения злоумышленник на несколько дней противоправно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети минимум на 40 тыс. грн.

null

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Документирование действий злоумышленника проводилось совместно со следователями СУ ГУНП в Житомирской области под процессуальным руководством прокуратуры.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать