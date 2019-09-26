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Espreso.tvОбществоНа Киевщине полицейский въехал в остановку, есть погибшая и пострадавшие

На Киевщине полицейский въехал в остановку, есть погибшая и пострадавшие

В четверг, 26 сентября, в Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции охраны

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:46. По данным Наполиции, водитель не справился с управлением и въехал в остановку.

В результате ДТП погибла одна женщина, еще два человека получили телесные повреждения.

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