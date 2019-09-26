На Киевщине полицейский въехал в остановку, есть погибшая и пострадавшие

26 сентября, 2019, 21:07

В четверг, 26 сентября, в Броварах Киевской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции охраны

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции.

Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:46. По данным Наполиции, водитель не справился с управлением и въехал в остановку.

В результате ДТП погибла одна женщина, еще два человека получили телесные повреждения.