На Донбассе ранены трое украинских военных
26 сентября, 2019, 07:59
Трое украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Двое из них получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск, еще один получил боевое травмирование.
25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.
По данным штаба ООС, от начала новых суток обстрелов не зафиксировано.
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