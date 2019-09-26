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Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранены трое украинских военных

На Донбассе ранены трое украинских военных

Трое украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Двое из них получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск, еще один получил боевое травмирование.

25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

По данным штаба ООС, от начала новых суток обстрелов не зафиксировано.

 

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