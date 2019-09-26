На Донбассе ранены трое украинских военных

26 сентября, 2019, 07:59

Трое украинских военных пострадали за минувшие сутки на Донбассе

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Двое из них получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск, еще один получил боевое травмирование.

25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

По данным штаба ООС, от начала новых суток обстрелов не зафиксировано.