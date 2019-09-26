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Espreso.tvОбществоМиссия МВФ завершила работу в Украине

Миссия МВФ завершила работу в Украине


фото: reuters
26 сентября миссия Международного валютного фонда завершает свою работу в Украине и отправляется в Вашингтон

Об этом сообщает пресс служба украинского представительства МВФ, передает Громадское.

"Сегодня заключительный день работы миссии, и встречи продолжаются. Заявление по итогам работы ожидается завтра (27 сентября, - ред.)", - сообщили в МВФ.

Напомним, что миссия начала свою работу 12 сентября.

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